PARENTEAU née LETENDRE

Marielle



À Varennes, le 5 avril 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Marielle Letendre Parenteau, épouse de feu Jean-Guy Parenteau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Chantal (Carl Bilodeau), Gilles (Maryse Arel) et Alain (Alexandra Fuica), ses petits-enfants, Marc-André et Valérie, son frère Jean Letendre (Ginette Delainey), ses beaux-frères, Maurice Parenteau (Mariette Richard) et Raymond Parenteau (feu Suzanne Charron) ainsi que neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 avril 2019 de 14h à 17h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 20 avril 2019 à 17h en la chapelle du complexe.