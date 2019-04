CHARBONNEAU, André



À Brossard, le 6 avril 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé, paisiblement dans son sommeil, Monsieur André Charbonneau, époux de Madame Marthe Vincent.Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Adriana), Lyne (Patrick) et Yves (Kelly-Ann), ses petits-enfants, Alexandre, Maxime, Louis Pierre, Clarisse et Maika, sa soeur Denise (Roger), son beau-frère Jean-Claude (Lucille), sa belle-soeur Denise (Marcel) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 21 avril de 11h30 à 15h30 à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 15h30 en la chapelle du salon.La famille aimerait remercier l'équipe de cardiologie de l'Hôpital Général Juif.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Général Juif, département de cardiologie.