MALLETTE (St-Amand), Denise



À Montréal, le 4 avril 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Denise St-Amand, épouse de feu Jean-Paul Mallette.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane (Claude Lalumière) et Francine (Claude Girard), ses petits-enfants Anik, Éric, Christian et Mathieu, ses arrière-petits-enfants Kim, Nathan, Simone et Frédérique, sa soeur Colette, son ami très cher Lucien Cayen ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril 2019 de 13h30 à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, situé au 6700 rue Beaubien Est à Montréal (H1M 3E3).Une cérémonie aura lieu le même jour à 17h à la chapelle du complexe funéraire.