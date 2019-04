ST-ANDRÉ, Marie-Ange

S.N.J.M.



À Longueuil, le 11 avril 2019, à l'âge de 97 ans est décédée Soeur Marie-Ange St-André, en religion Soeur Marc-André. Elle était la fille de Gaspard St-André et de Germaine Lesage, née à St-Roch-de-l'Achigan.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses deux frères, Réal St-André et l'abbé Marc St-André ainsi que des neveux et nièces et arrière-neveux et arrière-nièces.Elle sera exposée à lades Saints Noms de Jésus et de Marie86,rue St-Charles EstLongueuil,QC J4H 1A9le mardi 16 avril à 12 heures. Les funérailles auront lieu au même endroit le même jour à 13h45.L'inhumation au cimetière Saint-Antoine de Longueuil, chemin Chambly.