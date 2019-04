THÉRIAULT, Claude-Albert



À Laval, le 10 avril 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur Claude-Albert Thériault.Il laisse dans le deuil son compagnon de vie depuis 50 ans, Louis Bastien, ses enfants Pierre-Marie et Elisabeth, ses frères et soeurs René, Liliane, Gaston, Marie-Lucie et Serge ainsi que leurs conjoints(es) et ses neveux et nièces.Seront dans le deuil également la famille Bastien, ses amis(es) ainsi que sa clientèle depuis 43 ans du Salon de coiffure Après l'Image.La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 15 avril 2019 à 11 heures à l'église de Ste-Dorothée, située au 655, rue Principale, Ste-Dorothée, Laval. La famille recevra les condoléances à partir de 10 heures sur le parvis de l'église.