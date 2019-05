BÉRARD, Eugène



À Montréal, le 5 avril 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Eugène Bérard, époux de feu Jeanne D'Arc Turgeon.Il était le père d'Huguette (Ghislain), Ginette (feu Serge) et Christiane (François), le grand-père de Sylvie-Anne, Éric (Sandra), feu Patrick et Annie-Claude et l'arrière-grand-père de Alexander, Mia, Ana-Colette, Camélia, Emily et Coralie. Il laisse dans le deuil son frère George ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 mai 2019 de 13h à 17h au complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 17h en la chapelle du complexe.