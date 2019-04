CHEVRIER, Pierre



À Laval, le 31 décembre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé Pierre Chevrier, époux de feu Yolande Duval, fils de feu Éva Bédard et feu Omer Chevrier.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (Guylaine), Robert, Denis (Guylaine) et Sylvie; ses petits-enfants Eliane (Hugo), Laurence (Jonathan), feu Bianca, Gabrielle et Isabelle; ses arrière-petites-filles Chloé, Marie-Adèle, Lilia et Estelle.Les membres de la famille tiennent à remercier tout le personnel de la résidence Jardin des Saules de Laval qui ont rendu agréable ses dernières années de vie.La famille recevra les condoléances le lundi 22 avril de 13h à 16h, au complexe :