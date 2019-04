MASSÉ, Raymond "Le Top"



Un homme merveilleux est décédé, dimanche, le 31 mars 2019 à Sunny Isles en Floride.Il laisse dans le deuil sa belle Johanne, sa fille Annie (Michel), ses petits-enfants Louis-Olivier, Maximilien, Nicolin et Catherine, son frère Pierre (Francine), sa soeur Suzanne (Claude), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 20 avril 2019 de 10h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur du Québec seraient appréciés.