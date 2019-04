DENIS, Réal



À Montréal, le 7 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Réal Denis, ex-sergent et retraité de la SPVM, époux de Madeleine Sauvé.Outre son épouse, il laisse dans la peine ses enfants Alain (Line) et François (Véronique), ses petits-enfants Elizabeth et Samuel. Il laisse aussi dans le deuil Liette (Normand) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 17 avril 2019 de 16h à 21h au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V1E7