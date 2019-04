GENDRON DUCLOS, Pauline



À Laval, le 30 mars, à l'âge de 72 ans, est décédée Pauline Duclos Gendron. Elle laisse dans le deuil son époux, Luc Gendron, ses filles, Marie-Claude et Chantal, ses petits-fils Charles et Étienne, ses soeurs et ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 19 avril au complexede 19h à 21h et le samedi 20 avril de 14h à 17h, suivie d'une cérémonie religieuse à 17h au salon et d'un buffet à 17h30.Au lieu des fleurs, des dons à Diabète Québec ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.