LUSSIER (née PAQUIN)

Micheline



À Laval, le 4 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Micheline Paquin, épouse de feu M Georges Lussier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lorraine (Pierre Poirier) et Marc (Lise Bélanger), ses petits-enfants Alexis, David, Marc-Olivier, Léa et Zacharie ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au(édifice arrière du complexe) :le samedi 27 avril 2019 dès 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée en la chapelle à 17h.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.