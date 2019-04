LAHAIE, Daniel



À Montréal, le 9 avril 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Daniel Lahaie, conjoint de Mme Jacinthe Girard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils: Francis (Kim Gordon), Sébastien (Marie-Lise Gagné), Malcolm Girard-Leblanc (Arlissa Arts); ses petits-enfants: Jacob, Benjamin, François-Xavier et Olivier; ses parents Guy Lahaie et Georgette Chassé; ses frères et sa soeur: Alain (feu Dorothée Sulmon), Martine et Mario (Yolande Bruneau); ses filleuls: Philippe Lahaie, Adam Tremblay et Adam Lahaie; ainsi que plusieurs parents et amis.De Daniel, on retiendra son amour inconditionnel pour les siens et son attachement indéfectible pour les autres. Né grand, il n'aura jamais cessé de grandir. Entrepreneur général, on lui reconnaîtra son leadership empreint d'humanité, sa détermination et son désir de se surpasser. Dans les dernières années de sa vie, Daniel aura tout tenté et épuisé tous les recours pour déjouer la maladie, allant au-delà de ses forces pour ne pas quitter ce monde et ceux qu'il aimait tant.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele vendredi 19 avril 2019 de 19h à 21h; le samedi 20 avril 2019 de 14h30 à 17h et de 18h30 à 21h; ainsi que le dimanche 21 avril 2019 de 10h à 11h30 suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.À la mémoire de Daniel, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.