DUVAL COLLIN, Félicité



À St-Alexandre, le 9 avril 2019, est décédée à l'âge de 86 ans, dame Félicité Collin, épouse de feu François Duval.Elle laisse ses enfants: Marianne, Claudette (Yves Dionne), Réjeanne, Michel, feu Annie, feu Aline et Alain; les enfants de François Duval: feu Grégoire, Martine (Normand Breton), feu Francine et Gérald (Sylvie Laplante); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances le samedi 4 mai 2019 à partir de midi au:OLIGNY & DESROCHERS826, 1ère RUE, IBERVILLE450-346-1124Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directriceLes funérailles auront lieu samedi à 15 heures en la chapelle du