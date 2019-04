ALLAIN (LÉPINE), Jeannine



À Boucherville, le 1er avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Jeannine Lépine, épouse de M. Roger Allain.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Réal (Monique S. Bourgeois), Danielle (Richard Gibeault), Mario (Lyne Desjardins), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 20 avril de 11h à 16h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Un hommage, en présence des cendres, aura lieu la même journée à 16h en la chapelle du. Un goûter sera servi après l'hommage.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.