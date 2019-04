BIGAOUETTE, Pierre



De Repentigny, le 2 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Pierre Bigaouette, époux de Madame Marcelle de Chantal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Roger, Jean-Claude, Alain, Josée et Nathalie, ses petits-enfants: Philippe, Mélanie, Julie, François, Francine et Anthony ses frères Philippe et Jean-Guy, ses soeurs: Murielle, Andrée, Renée et Lise, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 20 avril 2019 de 13h à 17h au: