CARON-RICHARD, Mariette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Mariette Caron-Richard, survenu à Laval, le 7 avril 2019, à l'âge de 85 ans. Elle part rejoindre son époux M. Roch Richard.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Line (Robert), Jean-Roch (Manon) et Marie-Claude (Benoit), ses petits-enfants : Joey, Jim, Samuel, Frédérique et Tommy, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres proches parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :le samedi 20 avril 2019 de 13h30 à 16h00.