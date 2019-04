CANTARA, Pierre



Le 2 avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Pierre Cantara conjoint de madame Danielle Perron.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain, Caroline, Nathalie, ainsi que leurs conjoints et petits-enfants, son beau-fils Marco, sa conjointe et ses enfants. Il laisse aussi dans le deuil son frère René et sa conjointe, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comLe samedi 20 avril 2019 dès 11h. Une liturgie de la Parole suivra à 14h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.