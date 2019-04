BOURGOIN, André



À Lasalle, le 7 avril 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur André Bourgoin, époux de Madame Francine Laforest.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marc-André (Mona) et Catherine (Michel), ses petits-fils Alexandre, Cédric et Benjamin, ses soeurs Gisèle et Louise, ses beaux-frères Jean-Pierre (Hélène) et Normand (Ginette), neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 19 avril 2019 de 13h à 17h suivi des funérailles à 17h au complexeLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.