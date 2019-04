CASAVECCHIA, Robert



De Repentigny, le 3 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Robert Casavecchia, époux de feu Armande Simoneau.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Nicole), Sylvie (Donald), Louise (Jean-Marc) et Solange (Robert), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Linda (Claude), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 19 avril 2019 de 14h à 17h au:Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.