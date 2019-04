CORMIER, Rita (née Blanchet)



À Châteauguay, le 10 avril 2019 à l'âge de 88 ans, est décédée, entourée de sa famille, madame Rita Blanchet, de Sainte-Martine, épouse de feu monsieur Alphonse Cormier.Elle laisse dans le deuil sa fille Christine (Alain), son fils Ghislain (Manon), ses petits-enfants Annie, Sébastien, Félix-Emmanuel et Lee-Anne (Didier), ses frères Raymond, Laurent et Jean-Yves, ses soeurs Cécile et Lise, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 20 avril à compter de 12h, à la:STE-MARTINE, QC J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comUne cérémonie commémorative aura lieu à 16h, dans la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Anna-Laberge (formulaires disponibles au salon funéraire).