Pascal Clément: Amateur de photos

Pascal Clément, l’entraîneur-chef de l’équipe masculine de volley-ball de l’Université Laval, n’est pas uniquement un artiste du ballon. Photographe, peintre, mélomane et amateur de théâtre, le géant de six pieds six pouces a une fibre artistique fort développée.

Cet amour des arts est présent, chez lui, depuis très longtemps.

« J’aime le beau », dit-il, lors d’une entrevue dans son appartement dans le quartier Limoilou.

L’entraîneur qui a passé, sans succès, des auditions pour entrer au Conservatoire d’art dramatique de Québec et Montréal et à l’École nationale de théâtre, fait de la photographie depuis qu’il est tout jeune.

« Mon père avait une caméra Super-8 pour filmer les soupers, baptêmes, mariages et autres événements de ce genre. Il y avait deux immenses lumières d’éclairage sur le dessus et lorsqu’il les allumait, il y avait quelque chose de magique », raconte-t-il.

Il a eu un premier appareil très jeune et rapidement il a commencé à établir des mises en scène pour ses photos lors des voyages de famille.

Pascal Clément a eu ensuite des appareils photo plus sophistiqués. Celui qui se qualifie de « geek » travaille de plus en plus avec son iPhone.

« J’aime cette idée de partager, sur le moment, quelque chose que je découvre, que je trouve beau et qui me fait ressentir une émotion », dit celui qui publie ses photos sur Instagram, sur les réseaux sociaux.

Terrain de jeu

Les voyages à l’étranger, son environnement et la rivière Saint-Charles, qu’il n’hésite pas à qualifier de Central Park de Québec, font partie de son terrain de jeu.

« Je me donne toujours le défi de trouver un angle, proposer quelque chose qu’on n’a jamais vu et surprendre les gens », dit-il.

L’entraîneur-chef qui a fait quelques expositions et remporté quelques prix est très volubile lorsqu’il parle d’art et de culture. « Je suis un tripeux », dit celui qui a aussi fait de la figuration dans le film Le Confessionnal de Robert Lepage.

Pascal Clément, 56 ans