Médecin, policier, avocat, psychologue, professeur: 20 Québécois qui concilient travail et passion artistique

« Un monde sans art, je ne conçois pas ça », lâche Monique F. Leroux, ancienne présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, et pianiste accomplie.

Pour le policier Olivier Drolet, c’est devant ses toiles, pinceaux et spatules en main, qu’il parvient réellement à oublier la dure réalité à laquelle son travail peut le confronter quotidiennement.

Plusieurs artistes dans l’âme rencontrés par Le Journal évoquent d’ailleurs le caractère thérapeutique de leur passion. Un concept que le spécialiste en cancérologie Christian Boukaram comprend parfaitement bien. Mélo­mane, pianiste et chanteur à ses heures, il a fondé la chorale CROIRE, un chœur composé de patients luttant contre le cancer.

Les effets de la musique sur ses chanteurs ont été pratiquement instantanés, et surtout indéniables.

« Ils arrivent aux répétitions fatigués et ils en ressortent épanouis. Ça leur fait réellement du bien de se changer les idées ensemble. Les études démontrent que la musique peut diminuer la perception de la douleur. Car la douleur a une importante composante psychologique, en plus de physique », explique-t-il.

C’est le cas de René Turgeon, président d’une compagnie de structures d’acier, mais également chanteur country ayant côtoyé les Paul Daraîche et Mario Pelchat du Québec.

« Quand je vends une bâtisse, personne ne m’applaudit dans mon bureau. Sur scène, je fais trois accords et le monde réagit », indique-t-il.

« C’est gratifiant quand les gens applaudissent », note celle qui a tenu des rôles dans les comédies musicales What If et Hairspray.

Le policier qui aimait peindre

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter l'article.

Deux passions complémentaires

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

► Cliquez ici pour consulter l'article.

Maître du métal

Photo Stevens LeBlanc

► Cliquez ici pour consulter l'article.