DION GENDRON, Françoise



De L'Île-Perrot, le 1er avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Françoise Gendron, épouse de feu Henri Dion.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard et Manon (Mark), ses petits-enfants Judy, Kim et Jimmy (Amanda), ses arrière-petits-enfants Alayna, Benjamin et Noah ainsi que de nombreux parents et amis(es).Suivant ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Son message: