SAUVAGEAU, Gustave



À Sorel-Tracy, le 9 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Gustave Sauvageau, époux de Madame Yolande Sauvageau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Richard Desjardins), Yves (Manon Aubertin), Huguette et Roger (Isabel Marques), ses petits-enfants Frédérick, Mathieu (Katy Lagacé), Stéphanie, Gabriel, Cédric et Karel, ses arrière-petits-enfants Magaly, Noah et Emily, ses soeurs Mariette (feu André Valois) et Raymonde (feu Gérald Portelance), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 19 avril 2019 de 17h à 21h, ainsi que le samedi 20 avril 2019 dès 9h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi 20 avril 2019 à 10h en chapelle du complexe Longueuil.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Sorel-Tracy pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Rive-Sud serait apprécié en sa mémoire.