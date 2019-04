Clay Buchholz réussit ses débuts avec les Blue Jays

Le lanceur Clay Buchholz a fort bien fait à son premier départ avec les Blue Jays de Toronto, qu’il a menés vers un gain de 3 à 1 contre les Rays de Tampa Bay, samedi après-midi, au Rogers Centre.

Le droitier de 34 ans a alloué un point et six coups sûrs en six manches de travail en plus de retirer deux frappeurs au bâton. C’est toutefois le releveur Thomas Pannone (1-2) qui a obtenu la victoire après avoir été parfait en septième manche. Ken Giles a quant à lui assuré son quatrième sauvetage de la saison.

C’est un simple d’Austin Meadows au début de la sixième manche qui a produit l’unique point des Rays dans cette rencontre. Willy Adames a croisé le marbre sur la frappe de Meadows.

Sur le plan offensif, Lourdes Gurriel fils a fait la différence pour l’équipe locale en claquant un double en fin de septième manche aux dépens de Chaz Roe (0-2). Justin Smoak et Randal Grichuk ont marqué sur la séquence.

Teoscar Hernandez a augmenté l’avance des siens en huitième manche avec un simple productif.

Il s’agit d’une première victoire pour les Blue Jays dans cette série de quatre matchs contre les Rays. Le dernier affrontement entre les deux formations aura lieu dimanche après-midi, à Toronto. Marcus Stroman (0-2) sera le partant pour la formation canadienne tandis que Charlie Morton (2-0) sera au monticule pour les Rays.

Enfin un coup sûr pour Chris Davis!

À Boston, le joueur des Orioles de Baltimore Chris Davis a réussi un coup sûr dans une victoire des siens de 9 à 5 aux dépens des Red Sox.

Il a ainsi mis fin à une affreuse séquence de 62 présences officielles au bâton sans frapper la balle en lieu sûr.

Davis a obtenu un simple en première manche aux dépens du partant des Red Sox Rick Porcello. Il a du même coup poussé deux coéquipiers au marbre. L’athlète de 33 ans a ensuite poursuivi sur sa lancée et il a réussi deux autres coups sûrs, ce qui lui a permis de produire deux autres points.

Le dernier coup sûr de Davis remontait à la saison dernière, soit le 14 septembre.

La victoire est allée à la fiche d’Andrew Cashner (3-1), qui a permis trois points mérités en cinq manches de boulot. Du côté des Red Sox, le lanceur partant Rick Porcello (0-3) a encaissé la défaite. Ce dernier a donné six frappes en lieu sûr, trois points et cinq buts sur balles en six manches au monticule.