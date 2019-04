FORTIN, Noël



À la Maison de Soins Palliatifs de Laval, le 7 avril 2019, est décédé à l'âge de 92 ans, M. Noël Fortin, époux de feu Mme Jacqueline Normandin.Il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Rodolphe) et Daniel (Louise), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son beau-frère Roland et sa belle-soeur Jeanne d'Arc, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 avril 2019, de 13h30 à 16h à laLes funérailles seront célébrées le samedi 20 avril 2019 en la chapelle de la résidence funéraire Laval.