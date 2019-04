FILION, Nicole



À Laval, le 7 avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Madame Nicole Filion, conjointe de Monsieur Roger Bertrand.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Isabelle), Martin (Louise) et Caroline, ses beaux-enfants Sylvain (Monica) et Linda, ses petits-enfants, Vanessa, Jeff, Aube et Rosalie, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 18 avril 2019 de 18h00 à 21h00 au complexe funéraire :Où une prière aura lieu jeudi le 18 avril 2019 à 20h30.