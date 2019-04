Dans les coulisses d’un concours musical

Les cinéastes s’inspirent souvent de romans, de pièces de théâtre ou de faits vécus pour écrire leurs films. Dans le cas de l’acteur et réalisateur Max Minghella, c’est plutôt une chanson pop qui lui a servi d’inspiration pour son premier long métrage, le drame musical Teen Spirit.

Cette chanson, c’est le hit electro-pop Dancing On My Own de la chanteuse suédoise Robyn. L’acteur britannique Max Minghella (La servante écarlate) a eu un coup de foudre pour cette chanson quand il l’a entendue pour la première fois.

« Je suis immédiatement tombé en amour avec cette chanson, relate Minghella, dans un entretien téléphonique accordé au Journal la semaine dernière.

« J’ai aimé son côté pop, mélancolique et très européen. Ça m’a inspiré et à partir de là, j’ai écrit quelques scènes pour une idée de film. Ç’a finalement donné Teen Spirit. »

Construit comme un drame ­musical, Teen Spirit nous transporte dans les coulisses d’un concours de chant ­télévisé du genre American Idol.

Photo courtoisie, Entract Films

Violet (Elle Fanning), une adolescente de 17 ans qui vit seule avec sa mère dans un petit village de campagne anglaise, décide de s’inscrire aux auditions de Teen Spirit, une populaire compétition musicale télévisée. À sa grande surprise, elle sera retenue parmi les finalistes de l’émission et elle devra se rendre à Londres pour participer à la grande finale, qui sera suivie par des millions de téléspectateurs.

Malgré les apparences, Teen Spirit n’est pas un film sur le phénomène des concours de chant télévisés. Max Minghella souligne qu’il a plutôt voulu montrer ce que peuvent vivre les candidats dans les coulisses de ces compétitions musicales.

« Je n’étais pas tellement intéressé à la compétition de musique en tant que telle, dit-il. J’étais davantage intéressé par ce qui se déroule en arrière-scène de ce monde, ce qu’on ne voit pas à l’écran.

Photo courtoisie, Entract Films

« Sur scène, le personnage de Violet est en compétition avec les autres finalistes et elle doit performer pour démontrer son talent et ses capacités. Mais en réalité, son véritable défi est de garder son intégrité et sa dignité tout au long de cette aventure », ajoute l’acteur Jamie Bell, qui a travaillé comme producteur exécutif sur le film.

La bonne actrice

Max Minghella ne cache pas qu’avant de jeter son dévolu sur l’actrice américaine Elle Fanning (Super 8, Maléfique), il a eu du mal à trouver la bonne personne pour jouer le rôle principal de son film : « On a d’abord regardé du côté des jeunes actrices polonaises parce que le personnage de Violet a des origines polonaises. Mais on ne réussissait pas à trouver une comédienne qui serait en mesure de porter le film sur ses épaules », relate l’acteur et réalisateur de 33 ans qui est le fils du cinéaste Anthony Minghella (Le patient anglais).

« C’est finalement Elle (Fanning) elle-même qui nous a contactés. Au début, on n’y croyait pas vraiment parce qu’elle est Américaine et qu’on ne voyait pas comment ça pourrait fonctionner au niveau de la langue et des accents. Mais au moment où on lui a parlé, ça nous a semblé clair qu’elle était la bonne personne pour le rôle. Elle nous a rapidement convaincus qu’elle avait toutes les qualités nécessaires pour interpréter ce personnage. »

Et comme de fait, Elle Fanning n’a pas lésiné sur les efforts pour se préparer pour ce rôle : « Elle s’est entraînée chez elle pendant trois mois avant de venir à Londres où elle a suivi chaque jour des cours de chant, de polonais et de danse pour apprendre ses chorégraphies pour le film, explique Minghella. C’était très exigeant pour elle, mais elle s’est vraiment investie à fond. Je dirais même qu’elle a fait dix fois plus de travail que ce qu’aurait fait n’importe quelle autre actrice. On n’aurait pas pu faire le film sans elle. »

► Le film Teen Spirit prend l’affiche vendredi (le 19 avril)