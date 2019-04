Découvrir Chincoteague

Chincoteague, c’est le nom de la ville, de l’île, mais aussi de la baie qui attendent les vacanciers les plus aventureux à la frontière du Maryland et de la Virginie, sur la côte est des États-Unis. Pour des vacances à la mer au cœur de la nature, c’est l’endroit idéal. Oubliez les fêtes foraines et les boardwalks animés : Chincoteague est un vrai petit monde à part, bordé de dunes. En journée, les vacanciers se dirigent vers la réserve faunique du Chincoteague National Wildlife Refuge pour son immense et magnifique plage, ou pour aller admirer de loin les fameux chevaux sauvages, véritable emblème de la région. Voici sept bonnes adresses pour les visiteurs de découvrir cet oasis de tranquillité.

Photo Adobe Stock

Photo Adobe Stock

Sept bonnes adresses

S’amuser

The Bike Depot

7058 Maddox Blvd, Chincoteague Island

refugebikes.com

Captain Dan’s Around The Island Tours

Waterfront Park, Main St., Chincoteague Island

captaindanstours.com

Manger

Photo instagram @picotaqueria

Pico Taqueria

6382 Maddox Blvd, Chincoteague Island

picotaqueria.com

Island Creamery

6243 Maddox Blvd, Chincoteague Island

islandcreamery.net

Découvrir

Toms Cove Visitor Center

8586 Beach Rd, Chincoteague Island

nps.gov/asis/index.htm

Chincoteague National Wildlife Refuge

8231 Beach Rd, Chincoteague Island

fws.gov/refuge/chincoteague

Dormir

Chincoteague Island KOA Resort