Des Québécois poursuivis au Vermont

Les Stations de la Vallée de Saint-Sauveur (SVSS) et leurs propriétaires font face à une poursuite de 112 M$ pour le rôle qu’ils auraient joué dans une fraude massive au centre de ski Jay Peak, au Vermont, qui a touché des centaines d’investisseurs.

L’affaire remonte à la vente de Jay Peak par Saint-Sauveur, le 23 juin 2008, pour une vingtaine de millions de dollars. SVSS, alors connue sous le nom de Mont-Saint-Sauveur International (MSSI), était propriétaire de Jay Peak depuis 1978.

Immigrants investisseurs

Depuis 2006, Saint-Sauveur sollicitait des fonds dans le cadre du Programme américain pour immigrants investisseurs EB-5. L’entreprise souhaitait ainsi financer la construction de l’hôtel Jay (phase 1), ainsi que du Tram Haus Lodge, d’un parc aquatique intérieur, d’un aréna et d’un club-house de golf (phase 2).

Saint-Sauveur a récolté 17,5 M$ US auprès de 36 investisseurs pour la phase 1, et 7,5 M$ US auprès de 15 investisseurs pour la phase 2.

Dans une poursuite amendée déposée lundi à la Cour du district du Vermont, le syndic de Jay Peak, Michael Goldberg, allègue qu’au moment de la transaction, les propriétaires de Saint-Sauveur, Louis Dufour et Louis Philippe Hébert, ont ordonné le transfert de fonds appartenant aux investisseurs à l’un des acheteurs de la station vermontoise, Ariel Quiros.

Or, ce dernier a orchestré le stratagème à la Ponzi qui a fait perdre 200 M$ US à plus de 700 investisseurs au total, selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Deux virements en Floride

Selon le syndic, MM. Dufour et Hébert ont demandé à la banque Chittenden du Vermont de virer 8 M$ US des fonds appartenant aux investisseurs de la phase 1 dans un compte du courtier floridien Raymond James géré par l’ancien gendre de Quiros, Joel Burstein, le 16 juin 2008.

Deux jours plus tard, Saint-Sauveur a demandé à Chittenden de virer 7 M$ US des fonds appartenant aux investisseurs de la phase 2 dans un autre compte de Raymond James.

Ce virement a été ordonné par Bill Stenger, alors vice-président de Saint-Sauveur, président de Jay Peak et partenaire de Quiros dans l’acquisition de la station du Vermont.

Dans sa poursuite, M. Goldberg note que les 15 M$ US virés par Saint-Sauveur correspondent au « prix d’achat de base » de Jay Peak. D’après lui, Quiros a ensuite reversé les 15 M$ US à Saint-Sauveur, plus un paiement additionnel de 6,9 M$ US, toujours en puisant dans les fonds des immigrants investisseurs, pour couvrir la valeur totale de la transaction, soit 21,9 M$ US.

Le syndic soutient que Saint-Sauveur et leurs propriétaires ont violé leur « obligation fiduciaire » à l’égard des immigrants investisseurs. Il leur réclame près de 84,3 M$ US (112 M$ CA), soit les sommes non recouvrées à ce jour par les 185 investisseurs des phases 1 et 2. Notons que la plupart d’entre eux ont fait leurs placements après la vente de Jay Peak à Quiros et Stenger.

« Allégations clairsemées »

Saint-Sauveur se défend en disant avoir informé Raymond James et Quiros, le 18 juin 2008, que les fonds des immigrants investisseurs étaient assignés aux projets immobiliers et ne pouvaient pas servir à l’achat de Jay Peak.

« Les prétentions du demandeur n’ont absolument aucun mérite », a déclaré au Journal l’un des avocats de Saint-Sauveur, Larry May.

Dans une décision rendue en décembre, le tribunal a refusé de rejeter la poursuite, comme le réclamait Saint-Sauveur.

La juge Christina Reiss a toutefois invalidé plusieurs des arguments mis de l’avant par Michael Goldberg dans la précédente version de sa requête.

« Les allégations de dommages [du syndic] sont clairsemées », a estimé la magistrate.

La fraude de Jay Peak en bref

365 M$ US récoltés de 2006 à 2016 auprès de 730 immigrants investisseurs pour sept projets à Jay Peak

50 M$ US détournés par Ariel Quiros, ex-copropriétaire de Jay Peak, à des fins personnelles

2 condos achetés à New York par Quiros avec l’argent des investisseurs

200 M$ US perdus par les investisseurs

Source : VTDigger