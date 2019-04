Véronique Labbé: Deux passions qui sont liées

Véronique Labbé fait partie d’une troupe de danseuses hip-hop de niveau compétition, en même temps qu’elle est orthopédagogue à temps plein. Et ses deux passions sont étroitement liées, dit-elle dans les studios de l’Académie de danse la Capitale, à Québec, là où elle entretient sa passion première.

La jeune femme de 28 ans danse depuis qu’elle a 11 ans.

À 14 ans, elle commence à apprendre la danse aux plus jeunes. C’est ainsi qu’elle a développé une passion pour l’enseignement, qui l’a amenée à se diriger vers une carrière d’orthopédagogue, plutôt qu’une carrière vers la danse.

Mais la danse hip-hop fait quand même partie de sa vie de maman et de jeune professionnelle.

Troupe

Elle est membre de la troupe Forever Young formée il y a deux ans par des femmes âgées de 27 à 49 ans, qui pratiquent elles aussi un autre métier en parallèle, comme enseignante, éducatrice ou adjointe administrative.

Forever Young a remporté une compétition québécoise cet hiver, et elle en a deux autres à l’agenda en 2019. Puisque ses membres ont une moyenne d’âge de 30 ans, elles compétitionnent avec d’autres troupes de la même tranche d’âge.

« J’ai développé ma passion pour l’enseignement avec la danse, raconte Véronique Labbé. J’y ai déjà pensé, faire carrière, mais finalement, j’ai pris l’autre chemin. »

La créativité, l’imagination, la rigueur, la discipline, la persévérance et la confiance en soi sont autant de choses que la danse lui a permis de développer et qu’elle souhaite transmettre aux plus jeunes, dit-elle.

Tout comme ses complices, elle consacre plusieurs heures par semaine à la danse. « Consolider famille, amis et danse pour atteindre nos objectifs, ce n’est pas toujours facile et ça demande beaucoup de rigueur », soutient la maman d’une petite fille de 18 mois qui, elle aussi, a déjà commencé à danser.

Elle souhaiter danser le plus longtemps possible. « Ça permet de garder la forme et de socialiser », dit-elle.

Véronique Labbé, 28 ans