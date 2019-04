GUILBEAULT, Suzanne



Au Pavillon Rosemont de Montréal, le 6 avril 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée Suzanne Guilbeault, épouse de Suzanne Goudreault.Outre son épouse, elle laisse dans le deuil sa soeur Diane (feu André Boivin), ses frères Jacques (Line Dion), Serge (Micheline Jourdain), Paul (Carole Moisan) et Valmont (Renée Quesnel), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 27 avril à partir de 9h30 et une cérémonie commémorative suivra à 11h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont serait apprécié.