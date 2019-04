ST-CHARLES, Solange

née Beaulieu



De Repentigny, le 6 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Solange Beaulieu épouse de feu Gilles St-Charles.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Dominique), Stéphane (Hélène) et Bernard (Anne); ses petits-enfants : Andrew, Ariane, Raphaël, Estelle, Antoine et Mylène, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 20 avril 2019 dès 10h jusqu'à 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Dr Julien ou à l'Accueil Bonneau.