Frances Bean Cobain : les tourments d’une héritière

En 1994, elle perdait son célèbre père. Aujourd’hui, Frances Bean Cobain commence juste à faire la paix avec ses démons intérieurs, elle dont le parcours en montagnes russes a aussi été marqué par une mère instable. Portrait d’une aspirante musicienne qui voit enfin la lumière au bout du tunnel.

Le 5 avril 1994, Kurt Cobain, leader du groupe Nirvana, s’enlevait la vie dans le garage de sa résidence de Seattle. «Sa vie sera tellement plus heureuse sans moi!», avait-il écrit au sujet de sa fille dans une lettre retrouvée près de son corps.

La petite Frances Bean, qui avait deux ans à l’époque, n’a donc connu l’auteur de ses jours qu’à travers le souvenir de ses proches et le regard des millions d’admirateurs qui le vénèrent toujours, 25 ans après sa mort.

Photo AFP

Marquée par une enfance malheureuse

Élevée par une mère au tempérament instable qui a longtemps eu des problèmes d’alcool et de drogue, Frances Bean a connu une enfance tourmentée. La personnalité de Courtney Love, ex-chanteuse du groupe Hole dont les frasques ont défrayé la chronique pendant des années, a eu un impact considérable sur la vie de sa fille.

«J’ai longtemps été amère, frustrée et pleine de ressentiment», a confié la jeune femme lors du podcast «RuPaul: What’s the Tee?».

Si mère et fille entretiennent aujourd’hui une relation plus harmonieuse, c’est parce que Frances Bean a appris à mettre de l’eau dans son vin.

«Aujourd’hui, je veux seulement l’aimer et l’appuyer sans la juger, avec l’empathie qui manque peut-être à sa vie.»

Légalement émancipée de sa mère à l’âge de 17 ans, après des années de tourmente, l’héritière du chanteur de Nirvana semble avoir fait la paix avec celle qui lui a donné la vie.

Photo WENN.com

Un mariage raté

Frances Bean avait 21 ans quand elle a convolé avec Isaiah Silva, un homme de huit ans son aîné. Elle espérait trouver avec lui une certaine stabilité, mais le couple a entamé une procédure de divorce moins de deux ans plus tard.

«Je me suis mariée parce qu’à l’âge de 17 ans, alors que je venais tout juste de m’émanciper de ma mère, j’ai rencontré un garçon qui m’offrait une vie normale et stable», a-t-elle mentionné à RuPaul.

Hélas, le conte de fées s’est mal terminé: Silva a déposé une poursuite en affirmant être victime d’un complot visant à l’éliminer et a réussi à mettre la main, lors du règlement du divorce, sur la précieuse guitare utilisée par Kurt Cobain pour enregistrer l’album «MTV Unplugged in New York».

Photo WENN.com, Patricia Schlein

Sur les traces de son père

Forte d’une confortable rente que le site «The Blast» a chiffrée à 95 000 $ par mois, la jeune femme de 26 ans dispose de tout son temps pour s’adonner à sa nouvelle passion: la musique.

En septembre, elle a publié sur Instagram une vidéo la montrant en train d’interpréter sa première chanson, qui sera bientôt suivie par une deuxième pièce. Aspire-t-elle à faire de la musique qui ressemble un peu à celle de ses parents? Pas du tout, comme elle l’a expliqué à RuPaul.

«Si les gens donnent une chance à ma voix et à ma musique, ils trouveront intéressant que je ne tente pas de reproduire les chansons de quelqu’un d’autre. Je veux vraiment miser sur l’authenticité.»

Une attitude que Kurt Cobain aurait sans doute approuvée.

