Il faut sauver le Tournoi jeunes démocrates

Des centaines de jeunes québécois convergeront vers la Capitale Nationale les 13 et 14 avril prochain pour répondre à des questions sur l'histoire politique lors du Tournoi jeunes démocrates. Depuis 27 ans, des générations d'étudiants de secondaire IV et V, de même que du niveau collégial, ont pu vivre des moments inoubliables lors de ce Tournoi. Pourtant, l'Assemblée nationale, qui organise l'événement, a choisi d'y mettre fin sans véritable justification.

En tant que joueurs et entraîneurs (actuels et anciens), nous demandons à la direction des programmes pédagogiques de l'Assemblée nationale de revenir sur sa décision et d'organiser une 28e édition en 2020.

Le Tournoi jeunes démocrates est un jeu-questionnaire style «Génies en herbe» au cours duquel des équipes de quatre joueurs, représentant leur institution scolaire, répondent à des questions portant sur l'histoire politique du Québec et du monde. Les matchs sont présentés au Collège François-de-Laval, et les finales, télédiffusées, sont présentées au Salon Rouge dans l'Hôtel du Parlement.

Quiconque a déjà participé à l'événement en reconnaîtra les qualités indéniables. En plus d'ouvrir les horizons des participants sur le parlementarisme et l'histoire politique, le Tournoi est l'occasion de rencontrer d'autres jeunes partageant une passion pour la politique. On y fait l'apprentissage de la victoire, mais aussi de la défaite, ce qui est malheureusement peu enseigné par le système scolaire.

Dans ce contexte, il est difficile de comprendre le choix de la direction des programmes pédagogiques de l'Assemblée nationale de mettre fin à une tradition qui conserve toute sa pertinence. Officiellement, l'Assemblée veut profiter de l'inauguration de son nouveau pavillon d'accueil pour revoir son offre de programmes pédagogiques.

Toutefois, rien ne justifie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Le Tournoi jeunes démocrates est perfectible et il est possible de le moderniser afin de réduire la prévisibilité des questions et de favoriser l'acquisition de connaissances plus larges. Nous souhaiterions d'ailleurs soumettre à la direction des programmes pédagogiques des suggestions pour bonifier l'activité.

En coulisse, certains avancent l'idée que l'abolition du Tournoi est plutôt due à une prétendue lassitude en raison d'un trop grand nombre de victoires remportées par les écoles privées de Montréal et Québec. Nous espérons que tel ne soit pas le cas... En effet, il serait déplorable de priver annuellement des centaines de jeunes d'une expérience marquante parce que l'on est déçu du résultat des compétitions; le Tournoi n’ayant jamais été à propos des médailles. À tout événement, de nombreuses écoles publiques ont remporté des médailles dans les dernières années, preuve que ce motif ne justifierait pas la fin de l'activité.

Que ce soit parce qu'il encourage les jeunes à s'intéresser à l'histoire politique, ou en raison de son impact sur leur développement comme personnes, le Tournoi jeunes démocrates mérite d'être réédité pour de nombreuses années. Nous demandons donc à l'Assemblée nationale de revenir sur sa décision et de rééditer le Tournoi Jeunes Démocrates en 2020.

Texte collectif (La liste des signataires est en ordre alphabétique)