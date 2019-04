Inondation: encore plusieurs mois avant de fermer tous les dossiers d’indemnisation

Plus de 1750 dossiers d’indemnisation relatifs aux importantes inondations printanières de 2017 sont encore ouverts, et il faudra encore plusieurs mois pour les fermer.

Dans 75 % des cas, les sinistrés n’ont pas encore exécuté les travaux, explique la responsable du service aux particuliers pour le ministère de la Sécurité publique, Josée Bilodeau, en entrevue sur LCN samedi. Il est donc impossible de fermer ces dossiers.

Pour la moitié des 25 % restants, les sinistrés n’ont pas envoyé les factures pour finaliser le dossier.

«Pour pouvoir fermer un dossier, il faut que les travaux soient exécutés et qu’on ait reçu toutes les factures pour pouvoir faire les paiements finaux», résume Mme Bilodeau.

Selon elle, 99 % des gens dont les dossiers sont toujours ouverts ont reçu entre 75 et 90 % des sommes qui leur sont allouées selon l’évaluation des dommages à leur propriété.

«Ils ont quand même reçu presque la totalité des sommes déjà», soulève la responsable gouvernementale.

Manque d’entrepreneurs

La durée du dernier hiver a assurément retardé les travaux extérieurs. Vu la quantité de chantiers en cours, un manque d’entrepreneurs pour faire les travaux a aussi ralenti la réalisation de ceux-ci, avance Mme Bilodeau.

Pour le moment, il est difficile de dire quand le ministère va être en mesure de fermer le tout dernier dossier.

«Dès que les travaux vont être terminés, on va être en mesure de réagir rapidement. On a mis les bouchées doubles à cet égard. On est prêt à recevoir les dossiers, mais il faut que les gens nous envoient leurs factures», a-t-elle assuré.

«Ce sont les deniers publics, il faut les gérer à travers le programme.»

Et dans environ 60 % des dossiers toujours ouverts, les sinistrés ne prévoient pas que les travaux seront terminés avant le mois d’août, ce qui repousse encore la date où le point final sera apposé dans ce dossier.