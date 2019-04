La dernière bataille

La longue attente est sur le point de se terminer. La huitième et dernière saison de la populaire saga Game of Thrones débute dimanche sur les ondes de la chaîne spécialisée HBO et sur Super Écran. La conquête du convoité trône de fer arrive dans son dernier droit.

Super Écran diffusera exceptionnellement, les dimanches, à 21 h, à partir du 14 avril, en même temps que HBO, les six derniers épisodes avec des surtitres français. La version française sera présentée les lundis, à partir du 15 avril, à 22 h.

Dix-huit mois après la diffusion de l’épisode The Dragon and the Wolf (Le Dragon et le loup), les amateurs retrouveront, avec plaisir, les Jon Snow, Daenerys, la Reine des dragons, Cercei, Jaime et Tyrion Lannister, Brienne de Torth, Clegane, Samwell Tarley, Theon Greyjoy, Aria, Bran et Sansa Stark.

Mise en garde, les prochains paragraphes contiennent des informations concernant les intrigues développées au cours des sept dernières saisons. Vous pouvez mettre un terme à la lecture de ce texte si vous n’êtes pas à jour dans la série médiévale-fantastique.

Avec la destruction du mur qui sépare le royaume des Sept Couronnes des terres glacées et sauvages par l’armée des Marcheurs blancs, les heures s’annoncent sombres et complexes pour ceux qui tenteront de se mettre sur leur chemin.

Est-ce que les vivants réussiront à détruire la puissante armée de Marcheurs blancs ? Qui accédera au convoité trône de fer ?

Dans le secret

Effrayée par les capacités d’un marcheur blanc capturé, Cercei Lannister a accepté de faire front commun avec l’armée de Daenerys Targaryen et les Stark pour sauver le Nord et le monde des vivants.

Une alliance qu’elle a ensuite brisée dans un des nombreux revirements qui font partie de cette série, dont chaque épisode de la septième saison a été suivi par une moyenne de 10 millions de téléspectateurs sur HBO.

La dernière et ultime saison de Game of Thrones sera constituée de six épisodes, pour lesquels peu de détails ont été divulgués par HBO.

La dernière saison comprendra du contenu original qu’on ne retrouve pas dans la saga de l’écrivain George R. R. Martin. Ces nouveaux éléments devraient toutefois se retrouver dans les tomes The Winds of Winter et A Dream of Spring qui sont à venir.

On sait, toutefois, qu’une sanglante bataille se déroulera aux portes de Winterfell. Une bataille annoncée comme étant la plus grande scène du genre à être présentée au petit écran.

« Les fans ne vont pas être déçus », a précisé le réalisateur David Nutter, dans les pages du magazine Variety.

Il faut rappeler que le budget pour un épisode de Game of Thrones se situe autour de 15 millions de dollars.

Une nouvelle série

La populaire série se terminera le 19 mai avec la diffusion du 73e épisode, mais l’univers de Game of Thrones survivra.

Une toute nouvelle série, qui se déroulera 10 000 ans avant celle qui prendra fin, intitulée The Long Night, est en chantier.

HBO a autorisé le tournage d’un pilote et le tournage doit débuter sous peu en Irlande du Nord et dans d’autres sites.

► Game of Thrones est diffusé les dimanches à 21 h, sur HBO et à Super Écran, à la même heure, avec des surtitres français. Les versions françaises seront présentées à partir du lundi 15 avril, à 22 h, à Super Écran.