La généalogie génétique permet de résoudre un meurtre perpétré en 1972

Il ne faut jamais perdre espoir, même près de 50 ans après qu’un meurtre non résolu eut été perpétré.

Terrence Miller, un homme de 77 ans, a été arrêté mercredi pour le meurtre d’une jeune femme de 20 ans, dont la dépouille avait été retrouvée dans un champ le 23 août 1972, dans l’État de Washington, aux États-Unis.

C’est la généalogie génétique qui a trahi cet individu qui croyait sans doute, depuis tout ce temps, être tiré d’affaire.

La jeune femme, qui avait été laissée pour morte, avait été retrouvée alors qu’elle portait seulement des sous-vêtements et des bottes. Elle avait subi une agression sexuelle et on lui avait tiré une balle dans la tête, selon le récit du quotidien «Daily News».

Une botte que portait la victime, sur laquelle du fluide corporel avait été retrouvé, a permis à l’enquête d’avancer grâce, d’abord, à la science, alors qu’on a pu élaborer un profil ADN en 2008. Mais c’est seulement l’an dernier qu’un laboratoire privé spécialisé en généalogie génétique a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’au suspect.

C’est en récupérant une tasse de café jeté aux poubelles par Miller, en août 2018, dans un casino, qu’on a pu formellement le lier au meurtre de l’été 1972. Depuis, il a été accusé de meurtre au premier degré et il collabore peu avec les autorités.