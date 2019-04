La QSuite, le gros luxe dans les airs

Invitée à découvrir la QSuite de Qatar Airways, il m’a semblé que de nombreux passagers, habitués à voyager entassés comme des sardines, seraient curieux de découvrir les avantages auxquels ont droit certains privilégiés.

Offerte sur certains et bientôt sur tous leurs appareils, la Qsuite, une première dans l’industrie, propose un grand espace personnalisé équipé de tout ce qui est nécessaire non seulement pour le confort, mais aussi pour le travail. Grâce aux cloisons ajustables, quatre passagers d’une même zone se retrouvent dans un vaste espace réunion. Mieux encore, les amoureux ont même droit à une suite privée avec le tout premier lit double en classe affaires au monde ! Rien de moins !

Photo courtoisie, qatarairways.com

De nombreux autres avantages sont offerts aux passagers : repas pris au moment de son choix, siège qui s’allonge complètement et sur lequel les agents de bord viennent déposer couette et drap contour pendant que l’on enfile le pyjama apporté précédemment, oreiller à plumes et produits d’accueil Castello Monte Vibiano.

Primée par les Skytrax World Airline Awards en 2018, la classe affaires de Qatar Airways est maintenant disponible sur les vols entre Montréal et Doha trois fois (quatre à compter de mai) par semaine. Bien entendu, ce ne sont pas tous les voyageurs qui peuvent se permettre un tel luxe. Petite idée, pourquoi ne pas faire un pot et l’offrir en cadeau à des amis pour leur voyage de noces ou pour souligner le départ de nos parents à la retraite ?

Les prix pour la classe affaires sont d’environ 4000 $ à 5000 $, alors que ceux de la classe économique varient entre 1500 $ et 2500 $. Pour connaître les spéciaux (eh oui, il y en a), on s’inscrit à l’infolettre de Qatar Airways.

Des avantages pour tous les passagers

En classe économique, Qatar Airways offre les sièges les plus larges de l’industrie et un niveau de confort plus élevé.

Photo courtoisie, qatarairways.com

De plus, comme tous les vols, vers plus de 160 destinations à travers le monde, transitent par Hamad International Airport (HIA), on facilite la découverte de Doha. Ainsi, lors d’une escale (5 à 24 h), des visites guidées de trois heures, incluant les transferts depuis et vers l’aéroport, sont possibles.

Enfin, le programme Qatar Stopover permet, pour un léger supplément (à compter de 23 $ US) de faire un arrêt de quelques jours à Doha.

► www.qatarairways.com