La raclée de Kansas City est bel et bien oubliée

Avec un troisième jeu blanc consécutif, on peut dire que la défaite de 7 à 1 contre le Sporting de Kansas City, il y a deux semaines, est bel et bien derrière l’Impact.

« On savait tous que c’était une exception en raison de la façon dont nous avons perdu, a insisté Daniel Lovitz. Il y avait une certaine déconnexion entre tous les joueurs. »

Evan Bush, qui n’a rien accordé en 270 minutes dans les trois derniers matchs, a préféré tourner la situation à la rigolade.

« Nous avons trois jeux blancs d’affilée et vous ramenez la défaite à Kansas City, a-t-il lancé avant de partir à rire. Même sept buts dans les trois derniers, ça sonne mal.

« On a été bons défensivement. Je ne sais pas si on l’a utilisé comme catalyseur, mais on n’a pas été trop préoccupés, c’est une tache sur le radar. »

Le gardien a d’ailleurs fait remarquer que l’équipe a joué trois rencontres assez similaires dans la dernière semaine.

« Les trois derniers matchs ont eu le même scénario et on a finalement obtenu un but. »

Bush a réalisé neuf arrêts dans les trois dernières rencontres, dont un ou deux qui ont fait la différence samedi.

« Ça nous met en confiance. On sait que, même si on est sur les talons, on a quelqu’un derrière nous qui peut rattraper les erreurs », a expliqué Samuel Piette.

« Evan est toujours super concentré. Je me sens à l’aise de l’avoir derrière moi, il communique bien et il facilite ma vie. Il donne beaucoup de confiance à l’ensemble de la ligne arrière », a renchéri Lovitz.

Après une saison 2017 difficile, le gardien de 33 ans a connu une année 2018 record et il est bien parti en 2019.

« Joël Bats a fait un travail fantastique avec lui l’an passé et, maintenant notre entraîneur des gardiens Rémy ( Vercoutre) poursuit ce travail », a fait remarquer Rémi Garde.

Bonne rentrée

Garde a choisi de faire confiance à plusieurs jeunes, mardi dernier, à Washington.

Ceux-ci le lui ont bien rendu et l’entraîneur-chef n’a donc pas hésité à leur faire signe en fin de rencontre alors que l’équipe cherchait à défendre sa mince avance d’un but.

Mathieu Choinière et Clément Bayiha ont été très remuants et ont fait une très belle rentrée, du genre que Garde aime, lui qui a toujours dit vouloir voir ses remplaçants apporter quelque chose au match.

« Mathieu et Clément ont tout de suite eu un impact, ils se sont impliqués physiquement », a approuvé Piette.

« On a vu que ce sont des gars très à l’aise avec la balle, ils sont très techniques. Clément s’est créé des chances et Mathieu a driblé deux ou trois gars. »