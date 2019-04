Lancement de saison 2019-2020 du TNM: se permettre de rêver

Le Théâtre du Nouveau Monde a voulu laisser une place de choix aux femmes dans la prochaine saison théâtrale qui a récemment été dévoilée. Du coup, davantage de femmes se retrouveront à la mise en scène. On souhaite, à travers ces pièces, des plus classiques aux plus contemporaines, faire rêver les spectateurs par la magie du théâtre.

Fleuve

Photo courtoisie, TNM

On attend avec impatience l’adaptation théâtrale des quatre romans de Sylvie Drapeau. La comédienne et romancière adaptera ses propres romans pour la scène et sera également de la distribution, avec Angela Konrad à la mise en scène. « J’étais intéressée à présenter les romans de Sylvie Drapeau », lance Lorraine Pintal qui en est à sa 27e saison à la direction artistique et générale du TNM. Même si la pièce s’intitule Fleuve, elle combinera les livres, en partie autobiographiques, Le Fleuve, Le Ciel, L’Enfer et La Terre, permettant ainsi de suivre tout le parcours de Sylvie Drapeau. « Mais on ne retrouvera pas nécessairement une part égale de chaque roman dans cette adaptation », explique la directrice artistique.

Dès le 12 novembre 2019

Nelligan

Photo courtoisie, TNM

Le début de la nouvelle année sera marqué par l’arrivée de Marc Hervieux sur les planches avec Nelligan, un opéra populaire. Le ténor qui interprétera le poète Nelligan adulte sera entouré par une imposante distribution, dont Linda Sorgini, Nathalie Doummar et Kathleen Fortin. C’est en 1989 que Michel Tremblay avait raconté le destin tragique du poète québécois Émile Nelligan sur la musique d’André Gagnon. Trente ans plus tard, la nouvelle distribution de Nelligan, qui comptera une vingtaine d’artistes, dont quatre musiciens, sera orchestrée par le metteur en scène Normand Chouinard. C’est d’ailleurs ce dernier qui a frappé de son gré à la porte de la directrice artistique du TNM pour proposer son projet. « J’ai accepté sur-le-champ », confie Lorraine Pintal.

Dès le 14 janvier 2020 suivi d’une tournée

Les trois sœurs

Photos courtoisie, TNM

On poursuivra la ­saison avec un classique de Tchekhov. René Richard Cyr rêvait de monter Les trois sœurs depuis longtemps. Cette pièce se trouve à être également la pièce favorite de Lorraine Pintal parmi le répertoire du dramaturge russe. « Comme je viens d’une famille de trois sœurs, j’aime cette connivence entre sœurs que l’on y retrouve, souligne la directrice artistique. Ce sont des personnages dotés d’une grande résilience. »

Dès le 3 mars 2020

Trois autres pièces

En début de saison, on pourra voir la pièce Knock, une comédie hilarante de Jules Romains, où Alexis Martin interprétera un médecin. Celui-ci sera entouré notamment d’Évelyne de la Chenelière, Marie-Thérèse Fortin, Pierre Lebeau et Sylvie Moreau sous la direction de Daniel Brière. Le tandem Alexis Martin et Daniel Brière, du Nouveau Théâtre Expérimental, que l’on a l’habitude de voir à l’Espace Libre, fera ses premiers pas ensemble sur la scène du TNM. Knock sera suivi d’une tournée.

Puis deux pièces seront mises en scène par Lorraine Pintal, notamment Lysis, une création de Fanny­­­ Britt et Alexia Burger qui sera jouée en avril. Une quinzaine d’acteurs seront de la distribution, dont Anne-Élisabeth Bossé, France Castel, Monia Chokri, Pierre Curzi, David Savard et Marie Tifo.

C’est la pièce de Réjean Ducharme, L’Avalée des avalés, une autre mise en scène de Lorraine Pintal, qui clôturera la saison en juin.

Par ailleurs, La Détresse et l’Enchantement, avec Marie-Thérèse Fortin, sera en reprise pour 10 représentations cet automne.