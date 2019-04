L’Auberge du lac Taureau: Un pied-à-terre sur l’eau

Initiation au lancer du tomahawk. Randonnée aux castors. Excursion en vélo électrique à pneus surdimensionnés. Voilà un bref aperçu des nouveautés estivales de l’Auberge du lac Taureau, entourée de plages, à Saint-Michel-des-Saints.

Parlant de plages, vous avez le choix entre celle avec les palapas (où les chaises longues sont souvent réservées avec une serviette qu’on y dépose) ou l’autre, plus paisible, juste derrière les arbres. Mais vous avez également le choix de plages désertes qui s’étirent longuement le long du grand plan d’eau.

Photo courtoisie, Etienne Boisvert

Sur l’eau

En partance de la plage principale, canots, kayaks et planches à pagaie sont à notre disposition gratuitement lors d’un séjour. Par bon vent, quand ça devient plus difficile de pagayer et de maintenir le cap, il y a une baie plus calme tout près où on peut aller.

Le tour guidé en ponton nous fait prendre conscience de l’ampleur de cette mer intérieure, s’étendant sur 95 kilomètres avec ses baies et ses îles.

Photo courtoisie, Huttopia

Un complexe touristique

En réalité, il ne s’agit pas d’une auberge, mais bien d’un complexe touristique comme on en voit dans le Sud. La variété des activités disponibles à la carte va de l’observation de l’ours au tir à l’arc, en passant par l’équitation sur des plages sauvages.

Piscine à l’eau salée. Bains à remous. Bistro avec grande terrasse. Centre de santé offrant massages et soins esthétiques. Il ne manque de rien.

En cas de pluie, on a accès à la piscine intérieure, aussi à l’eau salée, et à une salle de jeux. Il y a également présentation de films pour enfants et des activités familiales avec animateur.

Excursion à Manawan

Si vous voulez vivre un dépaysement, pour ne pas dire un choc culturel, rendez-vous à la réserve atikamekw de Manawan, à une heure et demie de route forestière. Une excursion avec transport en minibus est offerte à partir de l’auberge.

Au village, on y côtoie une certaine désolation et de très modestes habitations, mais on y rencontre aussi des Atikamekw fiers de leurs racines. On le constate en admirant les paniers en écorce ou les accessoires en bois d’orignal.

Lors du périple sont prévus un repas aux saveurs des Premières Nations ainsi que des chants et danses traditionnelles. C’est une belle occasion d’avoir un contact avec la nation atikamekw.

AUBERGE DU LAC TAUREAU

Forfait famille de 2 nuits : à partir de 775 $ (2 adultes et 2 enfants de 15 ans et moins).

Inclus : petit déjeuner et souper, embarcations, l’accès des enfants à plusieurs activités.

www.lactaureau.com

CANTONS-DE-L’EST

Nuitée dans une tente de luxe

C’est vraisemblablement au centre de villégiature Huttopia Sutton que se trouvent les tentes les plus luxueuses au Québec. Accueillant cinq personnes dans deux chambres, la Trappeur est dotée d’une salle de bain, d’un coin-cuisine équipé et d’un poêle à bois.

Électricité. Piscine chauffée tout près. Jeux et activités. Bâtiment avec loisirs en cas de pluie. Nuitée : de 125 $ à 210 $ par nuit.