L’authenticité avant tout

Lorsque vient le temps de poser leur voix sur disque, certains chanteurs sont prêts à tout pour atteindre la perfection. Mais Laurence Castera est d’une autre école de pensée, celle de ceux qui préfèrent assumer, voire célébrer leurs quelques écarts vocaux plutôt que de les camoufler. « Je préfère suivre les émotions que la perfection », indique-t-il.

Plus assumé est certainement le mot d’ordre pour Les hauts lieux, le nouvel album de Laurence Castera déposé dans les bacs hier. Car cinq ans après avoir été révélé grâce à son passage à La Voix, l’auteur-compositeur-interprète sait désormais parfaitement qui il est. Une chose dont il n’était pas nécessairement sûr lorsqu’il a lancé son premier opus en 2017.

« Le premier album était un apprentissage. Je me cherchais vocalement, j’essayais certains trucs, mais je n’étais pas nécessairement game d’aller aussi loin que j’aurais aimé dans certains cas, alors je me suis un peu censuré. Mais aujourd’hui, je n’ai plus peur. Je me laisse guider par les chansons et je les suis où elles veulent aller. J’assume complètement », indique-t-il.

Un processus plus sain

Une simple conversation téléphonique avec Laurence Castera suffit à constater qu’il est résolument serein, à l’aube de l’arrivée de son album en magasins. La situation est ainsi bien différente de celle qu’il a connue il y a deux ans. En effet, le chanteur se souvient avoir été en proie à des crises d’angoisse dans les semaines ayant précédé la sortie de son premier effort solo.

« Le premier album est arrivé avec un gros lot de pression. Je le produisais moi-même pour la première fois, j’avais fait un gros prêt à la banque parce qu’il n’y avait pas d’intérêt du côté des maisons de disques... Bref, je prenais un gros risque. Mon corps a décidé qu’il avait besoin de prendre une pause de tout ce stress et il a tiré la plogue. Ça a été très difficile », confie-t-il.

Le processus de création a donc été « plus simple et beaucoup plus sain » cette fois-ci. La pression ? Laurence Castera avoue ne pas la sentir. Car selon lui, il a encore à faire ses preuves afin de s’établir dans l’industrie musicale québécoise. Et il a la ferme intention de s’y tailler une place.

« Mon premier album a bien marché, je me suis promené avec plusieurs concerts, mais il n’a pas été un méga hit. Et je le dis sans la moindre déception ; je suis un artiste de la relève et tout est encore à faire. Alors je ne crois pas que mon deuxième soit si attendu que ça, bien humblement. Disons que si je m’appelais Hubert Lenoir, là je sentirais une pression », explique-t-il en riant.

Lancement-spectacle

Bien que la tournée accompagnant Les hauts lieux ne soit attendue qu’à l’automne prochain, les fans montréalais pourront découvrir ce nouvel univers sur scène ce mois-ci. Car plutôt que d’organiser un lancement où il ne présenterait qu’une poignée de titres, Laurence Castera offrira un concert entier, où les pièces de ses deux albums se côtoieront le temps d’une soirée.

► L’album Les hauts lieux est en vente maintenant. Le lancement aura lieu le 24 avril au Ministère, à Montréal.