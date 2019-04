Pier-Étienne Fortier-Audet: Le meilleur des deux mondes

Alors que plusieurs musiciens doivent se trouver une « job de jour » pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Pier-Étienne Fortier-Audet a réussi à combiner le meilleur des deux mondes en décrochant un emploi à temps plein qui le passionne autant que la musique.

De jour, le jeune homme de 28 ans s’investit totalement dans son travail d’infirmier clinicien dans un centre de réadaptation en dépendance et santé mentale de Sherbrooke.

Puis, le soir et le weekend, il évacue son stress en jouant de la basse au sein de la formation folk-pop francophone De la Laine pis d’la Barbe.

Mais n’allez surtout pas lui demander de choisir entre son métier et sa passion. Les deux sont essentiels pour son équilibre.

Aider les autres

« Ça fait six ans que je travaille à temps plein comme infirmier et je n’ai jamais raté une pratique ou un spectacle de mon groupe », dit Pier-Étienne Fortier-Audet.

« J’aime énormément ma job. C’est un métier qui me permet de prendre soin des gens et de faire ce que j’aime. Mais la musique a toujours été un side qui me permettait de lâcher mon fou », dit-il.

« Pour mon travail d’infirmier, je suis sur le stress constant, je dois suivre un protocole et je suis toujours sollicité de part et d’autre. La musique me permet de me libérer de cela. Ça enlève tout le poids que j’avais sur mes épaules pendant ma journée de travail. »

Pier-Étienne Fortier-Audet, 28 ans