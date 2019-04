Le tueur n’a jamais cru en sa réhabilitation

Même s’il croyait finir ses jours derrière les barreaux, un détenu qui a abattu de sang-froid un gardien lors d’un vol de banque pourra visiter sa famille.

« Lorsque j’ai vu ma victime au sol, je savais qu’il n’allait pas s’en sortir, que j’allais avoir une sentence à vie. J’avais jeté la clé, je ne croyais pas du tout à ma réhabilitation », a confié plus tôt cette semaine Daniel Anglehart, devant les commissaires des libérations conditionnelles, lors d’une audience tenue à l’établissement carcéral de Laval.

Photo d'archives Daniel Anglehart

Détenu

L’homme de 53 ans tentait alors de les convaincre qu’il ne représente plus un danger pour la société et qu’il est prêt à effectuer quelques sorties avec escortes, dans sa famille.

Dans les années 1990, Anglehart a multiplié les vols à main armée dans les banques. Malgré des condamnations répétées, il récidivait chaque fois, dès sa sortie de prison. Sa série de braquage s’est terminée avec le meurtre de l’agent de sécurité Régent Gallant, le 11 juillet 1997, alors qu’il venait de s’évader de sa maison de transition.

« Pas assez solide »

Anglehart a ensuite été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération avant 18 ans. Il a aussi été déclaré délinquant dangereux. Incarcéré depuis maintenant 22 ans, le détenu pourrait demander à quitter définitivement le pénitencier. Mais il ne se sent pas prêt, a-t-il expliqué aux commissaires.

« Je ne me sens pas assez solide. Je ne veux pas manquer mon coup », a-t-il confié.

La veuve de la victime, Louise Gallant, s’est elle aussi adressée aux commissaires, abordant notamment sa vie de mère monoparentale après le drame et ses moments de dépression. Debout, à quelques pieds à peine du meurtrier, elle les a suppliés de le garder à l’ombre, insistant sur son passé de criminel endurci.

« Pour la collectivité, pour les autres familles qu’il pourrait encore détruire par ses actions et surtout pour ma paix personnelle et celle de ma famille, je voudrais que vous continuiez à l’aider à être utile pour la société et à lui-même », a-t-elle déclaré.

Anglehart s’est d’ailleurs dit affecté par ses propos.

« Je me suis senti mal de voir qu’aujourd’hui, elle souffre encore autant. C’est pire que ce que j’ai pu m’imaginer comme impact. Je me sens mal parce que moi, je vais mieux », a-t-il avoué.

Bouddhisme

Bagarres, tentative d’évasion avec Maurice « Mom » Boucher, voies de fait sur un agent carcéral : durant ses premières années d’incarcération, l’homme a continué à baigner dans le crime. Mais depuis 2006, il dit s’être repris en main, notamment après avoir adhéré au bouddhisme.

Son avocate ainsi que son agente de libération conditionnelle ont plaidé pour qu’il puisse bénéficier de sorties avec escortes, considérant le changement radical dans son attitude. Selon elles, il est loin d’être l’individu « manipulateur et violent qu’il a déjà été ».

« Je me suis dit que je ne referais plus jamais de mal à personne. J’ai coupé mes mauvaises fréquentations, j’ai fait des gestes concrets. »

– Daniel Anglehart, détenu

« Il est l’exemple vivant de la capacité d’un individu à changer. Il a eu de l’aide, il a fait tout ce qu’il pouvait pour faire ce virage à 180 degrés. »

– Me Annique Gagnon, avocate du détenu

« Je me sens amère. On a ouvert la porte pour sa future libération. »

– Louise Gallant, veuve de l’homme assassiné par Anglehart