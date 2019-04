Les Predators viennent à bout de Ben Bishop

Malgré le brio de Ben Bishop devant le filet des Stars de Dallas, les Predators ont trouvé le moyen l’emporter 2 à 1 samedi soir, à Nashville, pour créer l’égalité 1 à 1 dans la série de premier tour. C’est Craig Smith qui a joué les héros en prolongation pour l’équipe locale en marquant son premier but du tournoi printanier.

Bishop a été brillant devant la cage des visiteurs où il a fait face à 42 tirs. Smith a profité de la circulation devant le filet du gardien de 32 ans pour déjouer sa vigilance dans la quatrième minute de jeu de la période de surtemps.

Calle Jarnkrok a obtenu sa deuxième mention d’aide du match sur la séquence. Mattias Ekholm a également contribué au but gagnant.

Les deux autres buts de la rencontre ont été marqués tôt en deuxième période. Ce sont les visiteurs qui ont été les premiers à s’inscrire au tableau indicateur grâce à une réussite de Jamie Benn.

Après avoir intercepté une passe d’Ekholm en zone des Predators, Tyler Seguin a refilé le disque à Benn qui était posté dans l’enclave. Ce dernier a frappé la rondelle au vol pour la faire dévier derrière Pekka Rinne.

Les Predators ont répliqué moins de deux minutes plus tard. Austin Watson a récupéré la rondelle derrière le filet de Bishop, et l’a relayée devant à Rocco Grimaldi qui a complété le travail sans difficulté. Il s’agissait d’un premier but en carrière en séries éliminatoires de la LNH pour le joueur de centre de 26 ans.

Bien que dominés au chapitre des tirs, les Stars ont obtenu les meilleures chances de marquer au troisième vingt. Jason Dickinson a d’ailleurs bien failli dénouer l’impasse, mais a touché le poteau à la gauche de Rinne avec un tir des poignets.

Le gardien des Predators a livré une solide performance, repoussant 22 des 23 tirs dirigés vers lui.

Le troisième match de la série sera disputé lundi, à Dallas.