Max Pacioretty savoure les séries éliminatoires

Pendant que les joueurs du Canadien de Montréal sont déjà en vacances, l’ancien capitaine du Tricolore Max Pacioretty a affiché son plus beau sourire, vendredi soir à San Jose, au moment de rencontrer les journalistes dans le vestiaire des Golden Knights de Vegas.

«C’était très plaisant», a-t-il affirmé en souriant, après la victoire de 5 à 3 de son équipe, dans une vidéo diffusée sur le site web de la Ligue nationale de hockey.

Fort d’une récolte de quatre points en deux matchs dans cette série qui est égale 1 à 1 face aux Sharks, Pacioretty semble filer le parfait bonheur.

«Je pense que j’ajoute à cette équipe. J’ai eu quelques flashs à l’attaque cette saison, mais je ne pense pas avoir été le plus constant, a-t-il affirmé. Mais dans ce match, notre trio a créé beaucoup de chances et amené un certain momentum.»

Pacioretty, qui est utilisé en compagnie de Paul Stastny et Mark Stone, a lui-même inscrit le troisième but de son équipe dès la septième minute, en première période. En avance 3 à 0, les Golden Knights ont toutefois vu les Sharks combler l’écart avant même la fin de l’engagement initial.

«On a eu une bonne première moitié en première période, mais ç’a été plus difficile dans la deuxième moitié, a constaté le gardien Marc-André Fleury, qui a conclu la rencontre de vendredi avec 34 arrêts. Nous avons été solides au deuxième engagement, notre unité en infériorité numérique a bien fait devant moi, les gars ont bloqué des tirs. On a bien mérité cette victoire.»

Bloquer la rondelle

Les joueurs des Golden Knights ont effectivement terminé le match avec 26 tirs bloqués, dont six par le défenseur Nate Schmidt.

«C’est important, spécialement contre une équipe qui lance souvent au filet et qui met du trafic devant le but, a indiqué Fleury. Si les gars bloquent la rondelle, ça évite le chaos devant le filet. Ça empêche des retours, des écrans ou des déviations.»

La série entre les Golden Knights et les Sharks se transporte maintenant à Vegas, où le troisième match aura lieu dimanche.