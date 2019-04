Merci à MA dépression: première partie

En ce mois de janvier que nous traversons actuellement, je célèbre mon troisième anniversaire de naissance. Car il y a trois ans, je voyais le jour pour la deuxième fois. Je me souviens de ce moment dans ses moindres détails, tout comme je me souviens de la naissance de mon fils, des jours où mes trois autres enfants sont arrivés d’Haïti, et bien sûr de cette fameuse journée où les médecins nous ont annoncé que mon fils aîné était atteint d’un cancer virulent. Tous ces moments ont marqué profondément mon cœur et mon âme au fer rouge.

Ce soir de janvier 2016, mon plan de sortie était en place, parce que je n’avais plus la force de porter ce poker face continuellement. Je n’étais plus capable d’être la femme d’affaires, la philanthrope, la mère de famille, l’amoureuse, l’amie et la sœur. Je n’étais plus capable de paraître. Je ne pouvais plus respirer. À quoi bon continuer après avoir passé 49 années à exister, et non à vivre ?

Ce soir-là, il faisait noir à l’extérieur, et très noir à l’intérieur de mon être. Comme un château de sable, j’étais en train de m’écrouler en milliards de grains. J’ai vécu 10 heures de grande souffrance, déchirée que j’étais entre le désir d’en finir et mon amour inconditionnel pour mes enfants et mon amoureux.

Je ressentais un mal indescriptible, une souffrance physique et mentale comme jamais je n’en avais connu de toute ma vie. Incapable d’ouvrir les yeux, j’étais une épave. J’avais honte de moi. Comment la femme forte, la lionne que j’étais normalement, pouvait-elle en être réduite à cet état lamentable ?

Puis, comment vous expliquer ? Par un de ces miracles inexplicables de la vie, l’amour a pris le dessus et j’ai accepté les mains que l’on m’a tendues. J’ai pris la décision de me relever, la décision aussi de me rouvrir les yeux et d’accepter la deuxième chance que la vie m’offrait !

Quand je regarde à rebours ce qui m’est arrivé, je ne puis que confirmer que la vie est bien faite, malgré tout. Je me permets de dire cela parce qu’il y a trois ans, je ne pouvais pas me douter un seul instant que ma renaissance passerait par des mois et des mois d’épreuves, des mois et des mois de rechutes, des mois et des mois de doutes.

Des mois à me bourrer la face de médicaments. Des mois à endormir mon mal-être dans le vin et les bloody Caesar, moi qui n’avais jamais bu une seule goutte d’alcool durant toute ma vie d’avant. Je devais tout reconstruire parce que j’étais complètement K.O. Tout dans mon existence était à recommencer à partir de zéro, autant financièrement que socialement et amicalement. Parce que je considérais que plus rien de ce qui constituait l’essence de mon être ne correspondait avec la personne, avec la femme que je voulais être. J’étais devenue un désastre total !

Anonyme

J’espère que vous ne m’en voudrez pas de m’être permis de scinder votre lettre en deux. Je l’ai fait pour permettre aux lecteurs et lectrices de savourer votre message le plus longtemps possible et de s’en servir comme viatique pour traverser les moments difficiles de leur parcours personnel. Je suis convaincue qu’il va leur insuffler une dose d’espoir assez forte pour être propice à abattre les murs se dressant devant eux.

La dépression, tout comme les idées suicidaires, est un sujet difficile à aborder parce qu’elles soulèvent toute une série d’émotions qui font peur et que, la plupart du temps, on ne sait pas trop comment aborder. Votre façon simple, directe et dépourvue d’apitoiements pour relater votre vécu m’a fascinée. Merci d’avoir pris le temps d’en faire un résumé aussi limpide qui risque fort de redonner l’envie de se battre contre l’adversité à quiconque s’en inspire. À demain pour la suite, en espérant que votre exemple fasse tache d’huile.