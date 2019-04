Michel Trudel: homme d’affaires et crooner

Même s’il travaille dans l’industrie cinématographique et télévisuelle depuis plus de 40 ans, l’homme d’affaires Michel Trudel a toujours eu une passion pour la chanson qu’il n’a jamais cessé de nourrir. « C’est mon dada », avoue le président des Studios MELS.

Cet amour pour la musique ne vient pas de nulle part. Son père a été batteur dans des groupes jazz tandis que sa mère a travaillé comme chanteuse et danseuse dans des cabarets montréalais. Quant à son frère, Alain Trudel, il est aujourd’hui chef de l’Orchestre symphonique de Laval.

Place importante

La musique a toujours occupé une place dans la vie de Michel Trudel. « Quand j’avais 8 ou 9 ans, je chantais dans le sous-sol de l’église de l’Immaculée-Conception avant les présentations de films, dit-il. Ça me permettait de gagner 50 cennes. J’aimais ça chanter mais ma mère m’a toujours dit : trouves toi un métier. »

C’est ce qu’il a fait. Après avoir travaillé comme technicien au cinéma, Michel Trudel a fondé en 1988 sa compagnie de location d’équipement de tournages avant de bâtir les Studios MELS.

Pour son travail, il a la chance de côtoyer quotidiennement le milieu du cinéma et de la télévision. Mais il n’a jamais arrêté de chanter.

Se payer un trip

Il s’est déjà produit sur scène avec Ginette Reno, Chantal Pary et Michèle Richard et il a même lancé en 2008 un album de reprises de chansons de crooners intitulé Michel Trudel - My Way.

« Un jour, je me suis dit : je vais me payer un trip et faire un CD en donnant tous les profits à la Fondation du cancer du sein. Après avoir enregistré mes chansons, je les ai envoyées à mon ami René Angélil. Il m’a rappelé pour me dire : hey, c’est bon, tu devrais le sortir. On en a finalement vendu plus de 4000 exemplaires !»

Michel Trudel n’a pas écarté l’idée d’enregistrer un jour un second album, qui serait composé de reprises de chansons francophones du même genre.

Michel Trudel, 60 ans