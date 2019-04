Catia Cisca : Policière à temps plein, choriste à temps partiel

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Catia Cisca a toujours chanté. Que ce soit dans des chorales, devant ses camarades de classe, ou encore entre copines à l’occasion de soirées karaoké, la scène et les envolées vocales n’ont jamais été bien loin.

Elle n’a donc pas hésité bien longtemps avant de se joindre à la Symphonie vocale de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, en 2002.

« J’ai toujours voulu être policière, mais la musique a toujours fait partie de ma vie. J’en ai besoin », explique Catia Cisca.

Au Centre Bell

Ainsi, depuis maintenant 17 ans, la policière troque son badge pour le micro à l’occasion des répétitions hebdomadaires et concerts semestriels de la Symphonie vocale. Puis, l’an dernier, les quelque 50 membres de ce chœur ont reçu l’invitation du Centre Bell à interpréter les hymnes nationaux précédant un match opposant le Canadien aux Penguins de Pittsburgh.

« C’était vraiment quelque chose. Pour quelqu’un qui aime chanter, le Centre Bell est pas mal le plus gros rêve. J’étais tellement fière de nous », relate-t-elle.

Une deuxième famille

Au fil des ans, les choristes de la Symphonie vocale sont devenus bien plus que des collègues pour Catia Cisca, mais un cercle d’amis intimes, présents à plusieurs moments importants de sa vie. Et c’est aussi auprès d’eux qu’elle s’évade, ne serait-ce que momentanément, de la réalité quotidienne du métier qu’elle exerce.

« La chorale, c’est comme ma deuxième famille. Quand je viens chanter avec eux, je ressors le cœur léger, ça me permet d’oublier tout quand j’ai une mauvaise journée. C’est vraiment comme une thérapie pour moi », dit-elle.

La chorale n’est pas la seule activité extracurriculaire à laquelle la policière s’adonne. Catia Cisca revêt aussi l’uniforme des forces de l’ordre sur différents plateaux de tournage, à titre de figurante ou dans de petits rôles.

Elle a fait ses débuts au cinéma sous la direction de Luc Picard dans L’audition, il y a 15 ans, enchaînant ensuite les projets au petit et grand écran.

On l’a vue, depuis, dans les films 5150 rue des Ormes et Les 7 jours du Talion, ainsi que dans les séries Unité 9 et 19-2.

Catia Cisca, 41 ans